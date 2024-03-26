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  • У Дніпрі у музеї з’явився рідкісний екземпляр педального автомобіля (ВІДЕО)

У Дніпрі у музеї з’явився рідкісний екземпляр педального автомобіля (ВІДЕО)

Сьогодні 13:54
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Сімейний раритет перевезли з Костянтинівки Донецької області.

Новости Днепра про У Дніпрі у музеї з'явився рідкісний екземпляр педального автомобіля (ВІДЕО)

У Дніпрі у технічному музеї «Машини Часу» з’явився рідкісний екземпляр педального автомобіля 1963 року випуску.

Про це повідомили на сторінці музею в Facebok.

Зазначається, що сімейний раритет у Дніпро з Костянтинівки Донецької області доставила Ольга Перкун. Зараз фахівці музею працюють над відновленням механіки експоната.

Дуже рідкісний екземпляр педального автомобіля 1963 року випуску нещодавно поповнив колекцію музею «Машини Часу». За невелику суму його передала музею Ольга Перкун. Після відвідування музею місяць тому вона прийняла рішення доставити сімейний раритет у Дніпро з неспокійної зараз Костянтинівки Донецької області. Майстерня музею вже отримала завдання по відновленню механіки експоната, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у новому сквері вже зацвіла форзиція (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі у музеї з'явився рідкісний екземпляр педального автомобіля (ВІДЕО)Українська

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