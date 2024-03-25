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До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло

Сьогодні 21:42
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Синоптики розповіли, коли до Дніпра прийде літнє тепло.

Новости Днепра про До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло

Вже за кілька днів у Дніпрі буде майже літнє тепло.

Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує аномально теплу погоду в Україні на кінець березня. Метеоролог зауважує, що вже на вихідних, 30 та 31 числа, у багатьох областях можливе встановлення температурних рекордів. 

Майже літнє тепло спричинять повітряні потоки з південного сходу. 

За прогнозами Укргідрометцентру, 29 березня у денні години по Україні буде +13…+19 градусів, а 30-го числа – 16…22 градуси тепла, а на заході країни – аж до 24 градусів.

У Дніпрі по-справжньому тепло стане наприкінці березня. Водночас до 29 числа буде досить прохолодно. 

За даними синоптиків, температура повітря прогріється до літніх +20 лише у неділю, 31 березня. Якою буде погода у квітні метеорологи поки що прогнозувати не беруться. Точно відомо, що перші числа другого весняного місяця будуть доволі теплими.

Перший температурний рекорд очікується у середу, 3 квітня. Тоді вжарить до +21 градуса тепла. Не виключено, що у квітні буде кілька неприємних погодних сюрпризів з мінусовою температурою. 

Новости Днепра про До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло

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Новости Днепра про До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє теплоУкраїнська Новости Днепра про До +21: синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє теплоРусский

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