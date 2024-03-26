У Дніпрі у новому сквері вже зацвіла форзиція (ФОТО)

У новоствореному сквері в Дніпрі вже розпустилося "квітуче золото".

Так іноді називають кущі форзиції – чагарників, які вважають одними із найперших символів весни. Квітки на рослинах мають яскраво жовте забарвлення, тому виділяються посеред дерев, на яких ще не з’явилися листочки.

Форзиції зацвіли у новому сквері Олександра Гостіщева на проспекті Героїв, який з’явився на карті Дніпра цього місяця, повідомляє Dnepr.info.

Що цікаво, квітки на кущах з’являються раніше листочків.

Вони тримаються на рослинах майже місяць, опадаючи після появи зелені. Вдруге форзиція квітне восени.

Зазвичай, кущі висаджують у парках та великих садах. Чагарник росте швидко та не дуже вибагливий до ґрунтів, тому є популярним серед садівників, адже не потребує ретельного догляду.

Нагадаємо, нещодавно популярна зелена зона біля озера на Перемозі-6 отримала назву. Сквер назвали на честь правоохоронця з Дніпра Олександра Гостіщева, який загинув унаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня.

Читайте також:

Українська

Автор: