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В Каменском на пожаре погибла женщина: комментарий ГСЧС

Сегодня 07:55
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К тушению возгорания привлекли 12 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Каменском на пожаре погибла женщина: комментарий ГСЧС

26 марта в 17:33 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Сливовая Днепровского района города Каменское.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что пожар возник на территории частного домовладения внутри одноэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 18:02. В доме сотрудники Службы спасения обнаружили тело женщины без признаков жизни.

К месту вызова привлекли 12 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошел масштабный природный пожар.

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Новости Днепра про В Каменском на пожаре погибла женщина: комментарий ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про В Каменском на пожаре погибла женщина: комментарий ГСЧСРусский

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