Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов: кому не повезет

Сегодня 07:00
просмотров

Еще есть время зарядить гаджеты!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов: кому не повезет

Сегодня, 27 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Аллы Горской: 96-А, 104, 108;
  • ул. Рабочая: 152.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов: кому не повезетУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов: кому не повезетРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

    Более 30 лет назад в одной из балок Днепра изготавливали…

    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:30
    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)

    В ботаническом саду ДНУ - уже настоящая весна!

    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:10
    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)

    В Кривом Роге на Днепропетровщине заметили целую семью косуль.

    Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 21:59
    Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

    В Днепре ожидается сильный туман.

    Последние новости

    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)
    Градусник в центре, люстра в «Салюте» и витражи в ЦУМе: что изготовляли на фабрике хрусталя в Днепре (ФОТО)

    Более 30 лет назад в одной из балок Днепра изготавливали удивительные хрустальные изделия и стеклянные витражи. Часть из них до сих пор можно увидеть, прогуливаясь по разным общественным учреждениям и магазинам Днепра. Часть уже канула в Лету и посмотреть на…

    Сегодня 12:35
    1
    просмотров
    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)
    В Днепре в ботсаду массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон (ФОТО)

    В ботаническом саду ДНУ - уже настоящая весна!

    Сегодня 12:30
    5
    просмотров
    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)
    В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)

    В Кривом Роге на Днепропетровщине заметили целую семью косуль.

    Сегодня 12:10
    4
    просмотров
    Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)
    Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

    Деевские плавни страдают от мусора.

    Сегодня 11:17
    4
    просмотров
    В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»
    В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»

    В Украине хотят штрафовать водителей, не пропускающих спецтранспорт.

    Сегодня 10:45
    3
    просмотров
    Погода на 27 марта: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 27 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре
    Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

    В Днепре ожидается сильный туман.

    Вчера 21:59
    4
    просмотров
    В Днепре на день перекроют важный железнодорожный переезд из-за ремонтных работ
    В Днепре на день перекроют важный железнодорожный переезд из-за ремонтных работ

    Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.

    Вчера 21:23
    3
    просмотров
    Люди слышали визг: в Кривом Роге щенок неделю просидел в глубоком колодце
    Люди слышали визг: в Кривом Роге щенок неделю просидел в глубоком колодце

    Собака чудом осталась жива.

    Вчера 20:46
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт столовой для военных
    На Днепропетровщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт столовой для военных

    В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части.

    Вчера 20:05
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх