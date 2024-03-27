Сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов: кому не повезет

Еще есть время зарядить гаджеты!

Сегодня, 27 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Аллы Горской: 96-А, 104, 108;

ул. Рабочая: 152.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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