В Днепре на день перекроют важный железнодорожный переезд из-за ремонтных работ

Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.

В Днепре в Самарском районе планируют перекрыть железнодорожный переезд из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра Бориса Филатова.

С 7:00 10 апреля до 19:00 11 апреля хотят прекратить движение через железнодорожный переезд 196 км станции Нижнеднепровск – Узел по улице Кадровой.

Такие изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия и заменой настила железнодорожного переезда. Отметим, что решение пока не принято, поскольку оно не подписано мэром Днепра.

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