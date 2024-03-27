У Кривому Розі біля річки чоловік зухвало напав на жінку та намагався її зґвалтувати

За даними поліції, увечері 25 березня жінка гуляла з собакою біля річки у Тернівському районі Кривого Рогу. В якийсь момент до неї підійшов невідомий чоловік та завдав декілька ударів кулаком в обличчя, після чого заволодів золотим ланцюжком. Потім він намагався зґвалтувати потерпілу, але йому завадили поліцейські.
Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
26 березня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що шахраї з Дніпропетровщини продавали неіснуючі дрони та техніку по всій країні.
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