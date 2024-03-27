У Кривому Розі біля річки чоловік зухвало напав на жінку та намагався її зґвалтувати

Крики потерпілої про допомогу почули патрульні поліцейські, які проїжджали неподалік. Вони затримали чоловіка та завадили йому довести злочин до кінця.

За даними поліції, увечері 25 березня жінка гуляла з собакою біля річки у Тернівському районі Кривого Рогу. В якийсь момент до неї підійшов невідомий чоловік та завдав декілька ударів кулаком в обличчя, після чого заволодів золотим ланцюжком. Потім він намагався зґвалтувати потерпілу, але йому завадили поліцейські.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

26 березня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шахраї з Дніпропетровщини продавали неіснуючі дрони та техніку по всій країні.

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