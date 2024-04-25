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Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса

Сегодня 15:03
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Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много таких вещей у маленьких детей. В Днепре ненужные вещи в хорошем состоянии могут помочь другим людям. Для этого их необходимо отнести в пункты сбора одежды или специальные банки. Уже оттуда вещи будут переданы тем, кому они нужны.

Новости Днепра про Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, куда можно принести одежду в Днепре.

Банки одежды

В Днепре на базе заведений социальной защиты и внешкольного образования работают банки одежды. Там люди могут сдать и бесплатно получить вещи, обувь. Как для взрослых, так и для детей.

В Центре социальной поддержки детей и семей «Барвинок» на улице Янтарной, 45 банк одежды работает с 9:00 до 17:00. (056-785-67-05) Принести или получить одежду можно с понедельника по пятницу.

Аналогичные банки одежды есть на улице Лоцманской, 22-А, (073-785-64-63)  Яркая, 41 (068-719-25-67) и в Центре социальной поддержки детей и семей «Доверие» на Тополиной, 33. (096-828-48-31). Все они работают с 9 утра до 17 вечера. Также принимают одежду по адресам: улица Набережная Победы, 5 (066-444-68-19, 073-303-23-73) улица Юрия Кондратюка, 17-А (068-891-12-30) и улица Космонавтов, 8 (097-615-15-75).

Новости Днепра про Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса

Благотворительные фонды

Отдать ненужную одежду можно и в разные благотворительные фонды в Днепре. БФ «Каритас» принимает одежду по адресу улица Гостомельская, 5, (380) 98 665 73 88. Фонд принимает одежду с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00. БФ «Помагаем» находится на улице Троицкой, 15/3. Вещи тут принимают во вторник, четверг и пятницу с 9:30 до 17:30. Перерыв с 13:30 до 14:00.

Магазины

Также отнести одежду можно в специальные баки в ТЦ «Metro». Здесь принимают не только вещи, но и полотенца, скатерти, постельное белье. Все эти вещи потом передаются тем, кому они нужны больше всего.

Новости Днепра про Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса

Какими должны быть вещи

Для тех, кто хочет сдать одежду или обувь в банк одежды или благотворительный фонд есть несколько обязательных правил. Вещи необходимо постирать и погладить, они не должны быть рваными, заношенными. Обувь не должна быть стоптанной.

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