Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

Але кількість місць буде обмеженою.
З 28 березня по 1 квітня 2024 року на паркувальному майданчику на площі Вокзальній проводитимуть планові ремонтні роботи. У рамках виконання інвестиційних зобов’язань оператор лагодитиме й замінюватиме силові та компʼютерні мережі, у зв’язку з чим будуть проводитись земельні роботи.
Через ремонт дорожнього покриття на цей період користування парковкою обмежать – частково або повністю залежно від етапу робіт. Платити за користування доступними для паркування місцями під час проведення робіт – не треба.
Однак буде значно менше місць для паркування.
Нагадаємо, у Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи.
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