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  • Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

Сьогодні 14:33
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У Дніпрі через ремонт зроблять паркування біля вокзалу безплатним.

Новости Днепра про Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

Але кількість місць буде обмеженою.

З 28 березня по 1 квітня 2024 року на паркувальному майданчику на площі Вокзальній проводитимуть планові ремонтні роботи. У рамках виконання інвестиційних зобов’язань оператор лагодитиме й замінюватиме силові та компʼютерні мережі, у зв’язку з чим будуть проводитись земельні роботи.

Через ремонт дорожнього покриття на цей період користування парковкою обмежать – частково або повністю залежно від етапу робіт. Платити за користування доступними для паркування місцями під час проведення робіт – не треба. 

Однак буде значно менше місць для паркування. 

Нагадаємо, у Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи.

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Новости Днепра про Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюансУкраїнська Новости Днепра про Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюансРусский

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