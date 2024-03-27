Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

У Дніпрі через ремонт зроблять паркування біля вокзалу безплатним.

Але кількість місць буде обмеженою.

З 28 березня по 1 квітня 2024 року на паркувальному майданчику на площі Вокзальній проводитимуть планові ремонтні роботи. У рамках виконання інвестиційних зобов’язань оператор лагодитиме й замінюватиме силові та компʼютерні мережі, у зв’язку з чим будуть проводитись земельні роботи.

Через ремонт дорожнього покриття на цей період користування парковкою обмежать – частково або повністю залежно від етапу робіт. Платити за користування доступними для паркування місцями під час проведення робіт – не треба.

Однак буде значно менше місць для паркування.

Нагадаємо, у Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи.

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