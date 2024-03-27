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Склав присягу «народу днр» і воював проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть жителя Горлівки

Сьогодні 11:24
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Чоловіка затримали українські захисники у жовтні 2023 року під час бойового зіткнення на території Покровського району Донецької області.

Новости Днепра про Склав присягу «народу днр» і воював проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть жителя Горлівки

За даними слідства, житель Горлівки з 2014 року підтримував ідеї так званої «днр». У березні 2022 року, перебуваючи на окупованій території, він добровільно перейшов на бік ворога.

Чоловік за контрактом був зарахований до складу одного із батальйонів «днр» на посаду стрільця, він отримав військову форму, зброю та склав «присягу» так званому «народу днр». У подальшому зрадник брав активну участь у боях проти підрозділів Сил оборони України на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Чоловіка затримали українські захисники у жовтні 2023 року під час бойового зіткнення на території Покровського району Донецької області. Згодом прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду стосовно нього обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф

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Новости Днепра про Склав присягу «народу днр» і воював проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть жителя ГорлівкиУкраїнська

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