Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки

Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время боевого столкновения на территории Покровского района Донецкой области.

По данным следствия, житель Горловки с 2014 года поддерживал идеи так называемой «днр». В марте 2022 года, находясь на оккупированной территории, он добровольно перешел на сторону врага.

Мужчина по контракту был зачислен в состав одного из батальонов «днр» на должность стрелка, он получил военную форму, оружие и принес «присягу» так называемому «народу днр». В дальнейшем предатель принимал активное участие в боях против подразделений Сил обороны Украины на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время боевого столкновения на территории Покровского района Донецкой области. Позже прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд в отношении него обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: