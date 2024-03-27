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  • Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки

Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки

Сегодня 11:24
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Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время боевого столкновения на территории Покровского района Донецкой области.

Новости Днепра про Принес присягу

По данным следствия, житель Горловки с 2014 года поддерживал идеи так называемой «днр». В марте 2022 года, находясь на оккупированной территории, он добровольно перешел на сторону врага.

Мужчина по контракту был зачислен в состав одного из батальонов «днр» на должность стрелка, он получил военную форму, оружие и принес «присягу» так называемому «народу днр». В дальнейшем предатель принимал активное участие в боях против подразделений Сил обороны Украины на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время боевого столкновения на территории Покровского района Донецкой области. Позже прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд в отношении него обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф.

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