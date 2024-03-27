Спалювання сухої рослинності становить небезпеку не лише для людей і їхніх осель, але й для флори та фауни, адже вогонь знищує все на своєму шляху.
Так, днями у Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий.
Про це повідомив у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Анатолій Сальник.
За його словами, він нещодавно побував у цій балці, а коли наступного дня поїхав туди знову, то побачив “випалену землю”.
У північно-східному районі міста Кривий Ріг потрапив в балку, де масово квітне шафран сітчастий, зібрався сфотографувати квіти, поїхав наступного дня, а там …… спіймати б палія! – написав він.
Зазначимо, шафран сітчастий — багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України в статусі «Неоцінений».
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з вогняної пастки врятували маленького їжачка.
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