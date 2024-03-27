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  • У Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий

У Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий

Сьогодні 10:45
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На жаль, із потеплінням в Україні значно почастішали загорання в екосистемах. Тільки за добу 26 березня рятувальники Дніпропетровщини 24 рази залучались на ліквідацію займань на відкритих територіях.

Новости Днепра про У Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий

Спалювання сухої рослинності становить небезпеку не лише для людей і їхніх осель, але й для флори та фауни, адже вогонь знищує все на своєму шляху.

Так, днями у Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастий.

Про це повідомив у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Анатолій Сальник.

За його словами, він нещодавно побував у цій балці, а коли наступного дня поїхав туди знову, то побачив “випалену землю”.

У північно-східному районі міста Кривий Ріг потрапив в балку, де масово квітне шафран сітчастий, зібрався сфотографувати квіти, поїхав наступного дня, а там …… спіймати б палія! – написав він.

Зазначимо, шафран сітчастий — багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України в статусі «Неоцінений».

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з вогняної пастки врятували маленького їжачка.

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Новости Днепра про У Кривому Розі палії підпалили балку, де масово квітнув червонокнижний шафран сітчастийУкраїнська

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