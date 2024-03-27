В Україні пропонують суворіше карати водіїв, які не пропускають екстрені служби та “швидку”

Про це йдеться в зареєстрованому законопроєкті №11111 про посилення відповідальності щодо водіїв, які не надали перевагу у русі спецтранспорту. Сума штрафу залежатиме від серйозності проступку. Від 17 до 25,5 тисяч гривень доведеться віддати, якщо кермувальник не пропустив “швидку”, яка везла не критичного пацієнта. У деяких випадках кермувальників позбавлятимуть права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.
Сума штрафу зросте від 34 до 51 тисячі гривень, якщо існувала загроза життю людини, яка була всередині медичного автомобіля. Також водія пропонують позбавити права керувати автівкою від 5 до 10 років.
Розмір штрафу визначатимуть спираючись на те, наскільки порушення спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю людини.
Автори зареєстрованого документа аргументують його тим, що чинні штрафи за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям — від 680 гривень — не відповідають можливій шкоді, завданій таким порушенням.
У документі йдеться про транспорт таких служб:
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