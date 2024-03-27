На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)

На північний схід від Кривого Рогу помітили косуль.
25 березня, на північний схід від Кривого Рогу, десь біля “Даманського”. Козуля, – написав у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя” Anatoly Salnik.
Цілу родину косуль вдалося зафільмувати місцевому мешканцю.
Косулю часто називають дикою козою, однак це не зовсім правильно. Живуть ці звірі в Євразії – від Атлантики на заході до Тихого океану на сході. Селяться у широколистих і змішаних лісах, зустрічається і в південній тайзі.
Зазвичай, живе в тих місцях, де просторі галявини межують з чагарниками. Косулі травоїдні. Їдять листя та соковиту траву. Узимку залишається у тих краях, де немає великих снігів.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині помітили звірів, які раніше не з’являлися в цьому регіоні.
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