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На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)

Сьогодні 12:10
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині помітили цілу родину косуль.

Новости Днепра про На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)

На північний схід від Кривого Рогу помітили косуль. 

25 березня, на північний схід від Кривого Рогу, десь біля “Даманського”. Козуля, – написав у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя” Anatoly Salnik.

Цілу родину косуль вдалося зафільмувати місцевому мешканцю. 

Косулю часто називають дикою козою, однак це не зовсім правильно. Живуть ці звірі в Євразії – від Атлантики на заході до Тихого океану на сході. Селяться у широколистих і змішаних лісах, зустрічається і в південній тайзі.

Зазвичай, живе в тих місцях, де просторі галявини межують з чагарниками. Косулі травоїдні. Їдять листя та соковиту траву. Узимку залишається у тих краях, де немає великих снігів.

Новости Днепра про На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)

Нагадаємо, на Дніпропетровщині помітили звірів, які раніше не з’являлися в цьому регіоні. 

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Новости Днепра про На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)Українська Новости Днепра про На околицях Кривого Рогу оселилася ціла родина косуль (ФОТО)Русский

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