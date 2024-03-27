В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»

Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте №11111 об усилении ответственности в отношении водителей, которые не пропускают спецтранспорт.
Сумма штрафа будет зависеть от серьезности проступка. От 17 до 25,5 тысячи гривен придется отдать, если водитель не пропустил «скорую», которая везла не критичного пациента. В некоторых случаях водителей будут лишать права управления транспортным средством сроком от 6 месяцев до 1 года.
Сумма штрафа возрастет от 34 до 51 тысячи гривен, если существовала угроза жизни человека, находившегося внутри медицинского автомобиля. Также водителя предлагают лишить права управлять автомобилем от 5 до 10 лет.
Размер штрафа будет определяться опираясь на то, насколько нарушения повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью человека.
Авторы зарегистрированного документа аргументируют его тем, что действующие штрафы от 680 гривен — не соответствуют возможному ущербу, причиненному таким нарушениям.
В документе говорится о транспорте таких служб:
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасали ребенка, вдохнувшего конусообразную деталь.
В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.
В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".
В Каменском Днепропетровской области спасали мужчину, который подавился едой.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре ожидается сильный туман.
Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.
Собака чудом осталась жива.
В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части.
В Днепре из-за возгорания сухостоя огонь почти перекинулся на детскую площадку.
В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.
Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне.
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!