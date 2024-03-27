В Украине предлагают строже наказывать водителей, не пропускающих экстренные службы и «скорую»

В Украине хотят штрафовать водителей, не пропускающих спецтранспорт.

Об этом говорится в зарегистрированном законопроекте №11111 об усилении ответственности в отношении водителей, которые не пропускают спецтранспорт.

Сумма штрафа будет зависеть от серьезности проступка. От 17 до 25,5 тысячи гривен придется отдать, если водитель не пропустил «скорую», которая везла не критичного пациента. В некоторых случаях водителей будут лишать права управления транспортным средством сроком от 6 месяцев до 1 года.

Сумма штрафа возрастет от 34 до 51 тысячи гривен, если существовала угроза жизни человека, находившегося внутри медицинского автомобиля. Также водителя предлагают лишить права управлять автомобилем от 5 до 10 лет.

Размер штрафа будет определяться опираясь на то, насколько нарушения повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью человека.

Авторы зарегистрированного документа аргументируют его тем, что действующие штрафы от 680 гривен — не соответствуют возможному ущербу, причиненному таким нарушениям.

В документе говорится о транспорте таких служб:

аварийно-спасательных служб;

карет скорой медицинской помощи;

пожарной охраны;

полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами;

маршрутным транспортным средствам, в том числе транспортным средствам, которые привлечены для перевозки групп детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

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