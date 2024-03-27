Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

Эти деньги она обещала передать ВСУ, но забирала себе.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.
Задержали админку в Киеве, куда она переехала из Никополя.
Как выяснили стражи порядка, жительница Днепропетровщины создала тг-канал в Никополе. Этот ресурс был достаточно известен в городе. Со временем женщина стала просить донаты на ВСУ. Деньги собирала на свои карточки, но обещала отдать одной из бригад.
Но после получения денег присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. За полгода женщина получила от граждан почти 1 млн грн, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Во время санкционированных обысков по новому месту жительства в Киеве у псевдоволонтерки изъята компьютерная техника, мобильные терминалы и денежные средства. Злоумышленнице грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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