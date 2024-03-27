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  • Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

Сегодня 13:43
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Админка популярного тг-канала из Никополя присвоила более 1 млн. гривен человеческих донатов.

Новости Днепра про Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

Эти деньги она обещала передать ВСУ, но забирала себе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.

Задержали админку в Киеве, куда она переехала из Никополя.

Как выяснили стражи порядка, жительница Днепропетровщины создала тг-канал в Никополе. Этот ресурс был достаточно известен в городе. Со временем женщина стала просить донаты на ВСУ. Деньги собирала на свои карточки, но обещала отдать одной из бригад.

Но после получения денег присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. За полгода женщина получила от граждан почти 1 млн грн, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Во время санкционированных обысков по новому месту жительства в Киеве у псевдоволонтерки изъята компьютерная техника, мобильные терминалы и денежные средства. Злоумышленнице грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про Админка популярного Telegram-канала из Никополя насобирала 1 млн грн донатов для ВСУ и переехала в Киев

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