Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до Києва

Адмінка популярного тг-каналу з Нікополя привласнила понад 1 млн гривень людських донатів.

Ці гроші вона обіцяла передати ЗСУ, але забирала собі.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора.

Затримали адмінку в Києві, куди вона переїхала з Нікополя.

Як з’ясували правоохоронці, жителька Дніпропетровщини створила тг-канал у Нікополі. Цей ресурс був досить відомим у місті. З часом жінка почала просити донати на ЗСУ. Гроші збирала на власні картки, але обіцяла віддати одній із бригад.

Але після отримання грошей, привласнювала добровільні пожертви й витрачала на власні потреби. За пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн, якими розпорядилася на власний розсуд.

Під час санкціонованих обшуків за новим місцем мешкання в Києві, у псевдоволонтерки вилучено комп’ютерну техніку, мобільні термінали та грошові кошти. Зловмисниці загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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