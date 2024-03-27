Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до Києва

Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до Києва

Сьогодні 13:43
просмотров

Адмінка популярного тг-каналу з Нікополя привласнила понад 1 млн гривень людських донатів.

Новости Днепра про Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до Києва

Ці гроші вона обіцяла передати ЗСУ, але забирала собі. 

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора. 

Затримали адмінку в Києві, куди вона переїхала з Нікополя.

Як з’ясували правоохоронці, жителька Дніпропетровщини створила тг-канал у Нікополі. Цей ресурс був досить відомим у місті. З часом жінка почала просити донати на ЗСУ. Гроші збирала на власні картки, але обіцяла віддати одній із бригад.

Але після отримання грошей, привласнювала добровільні пожертви й витрачала на власні потреби. За пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн, якими розпорядилася на власний розсуд.

Під час санкціонованих обшуків за новим місцем мешкання в Києві, у псевдоволонтерки вилучено комп’ютерну техніку, мобільні термінали та грошові кошти. Зловмисниці загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до Києва

Читайте також:

Новости Днепра про Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до КиєваУкраїнська Новости Днепра про Адмінка популярного Telegram-каналу з Нікополя назбирала 1 млн грн донатів для ЗСУ та переїхала до КиєваРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції

    Причетні особи встановлюються.

    Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Біля вокзалу в Дніпрі зроблять тимчасову безкоштовну парковку, але є нюанс

    У Дніпрі через ремонт зроблять паркування біля вокзалу безплатним.

    Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Градусник у центрі, люстра у «Салюті» та вітражі у ЦУМі: що виготовляли на фабриці кришталю у Дніпрі (ФОТО)

    Понад 30 років тому в одній із балок Дніпра виготовляли…

    У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    У Дніпрі у ботсаду масово квітнуть мигдаль, сон-трава та рододендрон (ФОТО)

    У ботанічному саду ДНУ - вже справжня весна!

    Наверх