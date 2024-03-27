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  • Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

Сегодня 21:24
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Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

Правоохранители фиксируют появление новой мошеннической схемы – рассылка фейковых сообщений с просьбой подписать петицию.

Сейчас в сети распространяется ряд голосований и петиций на разные темы. Некоторые из них общественно важны и набирают много подписей. Такой активностью граждан решили воспользоваться мошенники.

«Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного» — злоумышленники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить ваш аккаунт, в частности, у WhatsApp.

Схема обмана:

  • мошенники предлагают проголосовать по фишинговой ссылке;
  • просят войти в WhatsApp;
  • получают доступ к вашему аккаунту.

Как уберечь себя:

  • не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера;
  • проверяйте полученную информацию. Электронные петиции создаются на официальном сайте Президента Украины.

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