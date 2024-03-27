Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

Правоохранители фиксируют появление новой мошеннической схемы – рассылка фейковых сообщений с просьбой подписать петицию.

Сейчас в сети распространяется ряд голосований и петиций на разные темы. Некоторые из них общественно важны и набирают много подписей. Такой активностью граждан решили воспользоваться мошенники.

«Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного» — злоумышленники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить ваш аккаунт, в частности, у WhatsApp.

Схема обмана:

мошенники предлагают проголосовать по фишинговой ссылке;

просят войти в WhatsApp;

получают доступ к вашему аккаунту.

Как уберечь себя:

не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера;

проверяйте полученную информацию. Электронные петиции создаются на официальном сайте Президента Украины.

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