Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресечения

Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресечения

Сегодня 07:00
просмотров

В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрали меру пресечения.

Новости Днепра про Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресечения

25 апреля суд избрал 19-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более миллиона гривен.

Напомним, жительница Днепра хотела «продать» своего сына за миллион гривен. Злоумышленницу задержали при передаче средств.

Впоследствии следователи вручили фигурантке сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Напомним, ранее мы писали, что жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали.

Читайте также:

Новости Днепра про Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресеченияУкраїнська Новости Днепра про Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресеченияРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

    Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними…

    Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

    В Днепре работает блошиный рынок, куда можно принести все старые…

    Историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы
    Новости Днепра
    Сегодня 11:24
    Историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы

    В Днепре историческому музею подарили копию Статуи Свободы.

    Более 500 тыс. убытков: в Днепре инженер организации Минобороны закупил тумбочки и табуреты по завышенным ценам
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    Более 500 тыс. убытков: в Днепре инженер организации Минобороны закупил тумбочки и табуреты по завышенным ценам

    Ущерб более чем на 500 тысяч гривен получило государство из-за…

    Последние новости

    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)
    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

    Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними из самых престижных в Днепре. Тут есть торговый центр, множество магазинов, а транспортная развязка позволяет добраться в любую точку Днепра.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    Даже без паспорта: в Польше планируют продлить временную защиту для беженцев из Украины
    Даже без паспорта: в Польше планируют продлить временную защиту для беженцев из Украины

    Временную защиту, срок которой должен завершиться 30 июня, планируют продлить для всех украинских беженцев.

    Сегодня 13:08
    1
    просмотров
    «Застрял в текстурах»: в Павлограде грузовик заполненный углем ушел под землю
    «Застрял в текстурах»: в Павлограде грузовик заполненный углем ушел под землю

    В Павлограде на Днепропетровщине грузовик ушел под землю.

    Сегодня 12:42
    0
    просмотров
    Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих
    Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

    В Днепре работает блошиный рынок, куда можно принести все старые вещи, купленные 30-50 лет назад. Они считаются антиквариатом и за них можно выручить различные суммы. Но можно продать такие вещи и в интернете – просто выставив фото раритета.

    Сегодня 12:36
    3
    просмотров
    Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине
    Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

    Представительницы Украины на Евровидении уже отправились в шведский Мальме, где в этом году пройдет песенный конкурс.

    Сегодня 11:47
    2
    просмотров
    Историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы
    Историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы

    В Днепре историческому музею подарили копию Статуи Свободы.

    Сегодня 11:24
    1
    просмотров
    Более 500 тыс. убытков: в Днепре инженер организации Минобороны закупил тумбочки и табуреты по завышенным ценам
    Более 500 тыс. убытков: в Днепре инженер организации Минобороны закупил тумбочки и табуреты по завышенным ценам

    Ущерб более чем на 500 тысяч гривен получило государство из-за действий инженера квартирно-эксплуатационного отдела.

    Сегодня 10:34
    3
    просмотров
    Погода на 26 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь
    Погода на 26 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    В Днепре посреди оживленной дороги между машин ходил фазан, а неподалеку гулял питон вместе с хозяйкой
    В Днепре посреди оживленной дороги между машин ходил фазан, а неподалеку гулял питон вместе с хозяйкой

    В Днепре на левом берегу посреди дороги гулял фазан.

    Вчера 22:02
    7
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине ввели длительный карантин из-за бешенства
    В городе на Днепропетровщине ввели длительный карантин из-за бешенства

    В городе пришлось ввести карантин после того, как зафиксировали несколько случаев бешенства.

    Вчера 21:31
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх