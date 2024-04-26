Женщине из Днепра, которая хотела «продать» сына за миллион гривен, избрали меру пресечения

Впоследствии следователи вручили фигурантке сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Напомним, жительница Днепра хотела «продать» своего сына за миллион гривен. Злоумышленницу задержали при передаче средств.

25 апреля суд избрал 19-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более миллиона гривен.

В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрали меру пресечения.

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