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Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ

Сьогодні 21:24
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Нову фішингову схему з петиціями придумали шахраї.

Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ

Правоохоронці фіксують появу нової шахрайської схеми – розсилання фейкових повідомлень з проханням підписати петицію.

Нині у мережі ширять низку голосувань та петицій на різні теми. Деякі із них суспільно-важливі та набирають багато підписів. Такою активністю громадян вирішили скористатися шахраї. 

“Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато” — зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти ваш акаунт, зокрема у WhatsApp.

Схема обману:

  • шахраї пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;
  • просять увійти у WhatsApp;
  • отримують доступ до вашого акаунта.

Як вберегти себе:

  • не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру;
  • перевіряйте отриману інформацію. Електронні петиції створюються на офіційному сайті Президента України.

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Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річУкраїнська Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річРусский

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