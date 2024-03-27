Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ

Нову фішингову схему з петиціями придумали шахраї.

Правоохоронці фіксують появу нової шахрайської схеми – розсилання фейкових повідомлень з проханням підписати петицію.

Нині у мережі ширять низку голосувань та петицій на різні теми. Деякі із них суспільно-важливі та набирають багато підписів. Такою активністю громадян вирішили скористатися шахраї.

“Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато” — зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти ваш акаунт, зокрема у WhatsApp.

Схема обману:

шахраї пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

просять увійти у WhatsApp;

отримують доступ до вашого акаунта.

Як вберегти себе:

не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру;

перевіряйте отриману інформацію. Електронні петиції створюються на офіційному сайті Президента України.

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