Жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ

Правоохоронці фіксують появу нової шахрайської схеми – розсилання фейкових повідомлень з проханням підписати петицію.
Нині у мережі ширять низку голосувань та петицій на різні теми. Деякі із них суспільно-важливі та набирають багато підписів. Такою активністю громадян вирішили скористатися шахраї.
“Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато” — зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти ваш акаунт, зокрема у WhatsApp.
Схема обману:
Як вберегти себе:
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