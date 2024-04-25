В Днепре на Хмельницкого фура переехала женщину: водитель был трезв, комментарий полиции

Предварительно, водитель был трезв. По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Около 11 часов водитель 1988 г. р., управляя автомобилем DAF с полуприцепом, начал движение по ул. Бориса Кротова и в районе перекрестка с просп. Богдана Хмельницкого допустил наезд на неустановленного пешехода (женщину в возрасте примерно 60 лет), которая пересекала проезжую часть справа налево по направлению движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия, — отметили в полиции.

Сегодня, 25 апреля, в Днепре на просп. Богдана Хмельницкого произошла ужасная авария — там фура DAF насмерть переехала женщину.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

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