Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре.

Схема была простой – аферисты брали деньги, а потом исчезали. Для этого они создали фейковый интернет-магазин, в котором предлагали приобрести мобильные телефоны и компьютеры по «приятным ценам». С покупателей брали предоплату, но товар не отправляли.

Всего известно о 25 пострадавших, среди которых – военнослужащие. Общая сумма ущерба составляет около 120 тысяч гривен.

Недавно дельцов разоблачили правоохранители. Оказалось, что организовал схему 23-летний житель Днепра. Ему помогали двое мужчин и девушка, каждый из которых действовал по четко указанному плану.

Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, телефоны, SIM-карты и тетради с черновыми записями, которые могут служить доказательствами в суде.

Всем четырем сообщили о подозрении в мошенничестве. Делков взяли под стражу. Следствие продолжается.

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