Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Сегодня 12:09
просмотров

Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре.

Новости Днепра про Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Схема была простой – аферисты брали деньги, а потом исчезали. Для этого они создали фейковый интернет-магазин, в котором предлагали приобрести мобильные телефоны и компьютеры по «приятным ценам». С покупателей брали предоплату, но товар не отправляли.

Всего известно о 25 пострадавших, среди которых – военнослужащие. Общая сумма ущерба составляет около 120 тысяч гривен.

Новости Днепра про Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Недавно дельцов разоблачили правоохранители. Оказалось, что организовал схему 23-летний житель Днепра. Ему помогали двое мужчин и девушка, каждый из которых действовал по четко указанному плану.

Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, телефоны, SIM-карты и тетради с черновыми записями, которые могут служить доказательствами в суде.

Новости Днепра про Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны

Всем четырем сообщили о подозрении в мошенничестве. Делков взяли под стражу. Следствие продолжается.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоныУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

    В Павлограде снесут памятник основателю города.

    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен
    Новости Днепра
    Вчера 19:30
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

    Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.

    В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы
    Новости Днепра
    Вчера 15:08
    В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы

    Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет…

    Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес
    Новости Днепра
    Вчера 14:57
    Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

    В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1…

    Последние новости

    Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн
    Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

    В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи…

    Сегодня 12:41
    1
    просмотров
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он
    В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

    В Павлограде снесут памятник основателю города.

    Сегодня 11:36
    1
    просмотров
    В Днепре скоро появятся трамваи из Германии
    В Днепре скоро появятся трамваи из Германии

    В Днепр уже направляются немецкие трамваи.

    Сегодня 10:37
    4
    просмотров
    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно
    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района
    В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района

    В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.

    Вчера 21:59
    10
    просмотров
    Нашли владельца раздавленной ракетой в Днепре «Таврии»: за несколько дней до удара он пошел в ВСУ
    Нашли владельца раздавленной ракетой в Днепре «Таврии»: за несколько дней до удара он пошел в ВСУ

    Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.

    Вчера 21:33
    6
    просмотров
    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста
    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

    Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.

    Вчера 20:39
    5
    просмотров
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)

    Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.

    Вчера 20:01
    5
    просмотров
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

    Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.

    Вчера 19:30
    3
    просмотров
    Житель Днепра вместе с игрушками рассылал по почте психотропы по всей Украине
    Житель Днепра вместе с игрушками рассылал по почте психотропы по всей Украине

    Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.

    Вчера 18:55
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх