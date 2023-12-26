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  • Дніпрян “розводять” за допомогою неіснуючих посилок: як не потрапити на гачок аферистів

Дніпрян “розводять” за допомогою неіснуючих посилок: як не потрапити на гачок аферистів

Сьогодні 20:12
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Аферисти намагаються "розвести" людей за допомогою фейкових посилок.

Новости Днепра про Дніпрян

Про нову-стару схему обману розповіли в Кіберполіції. 

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Щоб не втратити гроші дотримуйтесь таких порад:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями (навіть якщо дуже цікаво у чому річ);
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

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