На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти - Днепр Инфо
На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти
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Сегодня 15:12

Стало відомо, коли попрощаються з загиблим на війні адвокатом із Дніпра.

Новости Днепра про На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти

Про сумну звістку повідомили в Раді адвокатів Дніпропетровської області. 

28-річний Владислав Воронін загинув під час виконання бойового завдання, розповідають колеги. Понад місяць він вважався зниклим безвісти, але днями командир роти, де служив Владислав, підтвердив його загибель. Рідні кажуть, що смертельне поранення військовий отримав поблизу Степового Донецької області від ворожого танкового та артилерійського вогню.

Владислав долучився до ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. З 2020 займався адвокатською діяльністю. У мирний час також викладав на кафедрі права.

У Владислава залишилася дружина з якою він одружився у травні 2023 року.

Нагороджений медаллю “За мужність у бою”.

Ми завжди пам’ятатимемо Влада надійним та відповідальним професіоналом своєї справи, а головне – життєрадісною, надзвичайно доброю та чуйною людиною, – кажуть колеги.

Новости Днепра про На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти

Прощання з Владиславом відбудеться у середу, 27 грудня 2023 року, об 11:00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 96. Поховають його на кладовищі на ж/м Лівобережному-3.

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Новости Днепра про На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвістиУкраїнська

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