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У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть

Сьогодні 13:05
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Ялинова,
  • вул. Дубнинська,
  • вул. Білокамʼяна,
  • вул. Чаплинська, 1-90,
  • сел. Чаплі,
  • вул. Радісна,
  • вул. Золотоосіння,
  • вул. Учительська,
  • вул. Бопланівська,
  • пров. Бопланівський,
  • вул. Дачна,
  • вул. Ударна,
  • вул. Уласа Самчука,
  • пров. Лушпіївський,
  • просп. Петра Калнишевського,
  • вул. Стадіонна,
  • вул. Шкільна,
  • вул. Є. Василенко,
  • вул. В. Міляєвої,
  • вул. Гаражна,
  • вул. Городна,
  • пров. Гаражний,
  • вул. Новаторська,
  • вул. М. Дія, 15,
  • вул. Короленка, 30-72,
  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 19.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернутьУкраїнська

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