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Новини У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть
У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть
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Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
вул. Ялинова,
вул. Дубнинська,
вул. Білокамʼяна,
вул. Чаплинська, 1-90,
сел. Чаплі,
вул. Радісна,
вул. Золотоосіння,
вул. Учительська,
вул. Бопланівська,
пров. Бопланівський,
вул. Дачна,
вул. Ударна,
вул. Уласа Самчука,
пров. Лушпіївський,
просп. Петра Калнишевського,
вул. Стадіонна,
вул. Шкільна,
вул. Є. Василенко,
вул. В. Міляєвої,
вул. Гаражна,
вул. Городна,
пров. Гаражний,
вул. Новаторська,
вул. М. Дія, 15,
вул. Короленка, 30-72,
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 19.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси.
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Автор:
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