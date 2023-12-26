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Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де

Сьогодні 11:20
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Учора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Новости Днепра про Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де

У законопроєкті зокрема йдеться про:

  • зміну призовного віку з 27 до 25 років;
  • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
  • виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;
  • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
  • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
  • залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу тощо.

Зокрема, у законопроєкті визначається й вручення повісток. Так, вони можуть бути вручені громадянину особисто:

  1. в приміщенні ТЦК та СП представниками центру;
  2. за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;
  3. за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем чи поліцейськими;
  4. в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Крім того, повістки зможуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста або на електронну пошту.

Зазначається, що у повістці мають бути такі дані:

  1. прізвище, ім’я, по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка;
  2. найменування ТЦК та СП, що видав повістку;
  3. мета виклику до ТЦК та СП;
  4. зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
  5. підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
  6. реєстраційний номер повістки;
  7. роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Зазначимо, це тільки законопроєкт, його ще мають розглянути в Раді, а потім його будуть виносити в залу для голосування. Депутати також можуть вносити правки. 

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Новости Днепра про Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та деУкраїнська Новости Днепра про Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та деРусский

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