Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де
Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де
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Учора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».
У законопроєкті зокрема йдеться про:
зміну призовного віку з 27 до 25 років;
удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;
встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу тощо.
Зокрема, у законопроєкті визначається й вручення повісток. Так, вони можуть бути вручені громадянину особисто:
в приміщенні ТЦК та СП представниками центру;
за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;
за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем чи поліцейськими;
в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.
Крім того, повістки зможуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста або на електронну пошту.
Зазначається, що у повістці мають бути такі дані:
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка;
найменування ТЦК та СП, що видав повістку;
мета виклику до ТЦК та СП;
зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
реєстраційний номер повістки;
роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
Зазначимо, це тільки законопроєкт, його ще мають розглянути в Раді, а потім його будуть виносити в залу для голосування. Депутати також можуть вносити правки.
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