Новий закон про мобілізацію в Україні: хто згідно з ним зможе вручати повістки та де

Учора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

У законопроєкті зокрема йдеться про:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу тощо.

Зокрема, у законопроєкті визначається й вручення повісток. Так, вони можуть бути вручені громадянину особисто:

в приміщенні ТЦК та СП представниками центру; за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими; за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем чи поліцейськими; в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Крім того, повістки зможуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста або на електронну пошту.

Зазначається, що у повістці мають бути такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка; найменування ТЦК та СП, що видав повістку; мета виклику до ТЦК та СП; зазначення місця, дня і часу явки за викликом; підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку; реєстраційний номер повістки; роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Зазначимо, це тільки законопроєкт, його ще мають розглянути в Раді, а потім його будуть виносити в залу для голосування. Депутати також можуть вносити правки.

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