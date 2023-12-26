До рекордних зимових +10: синоптики розповіли якою буде погода у Дніпрі на Новий рік

Новий рік у Дніпрі буде весняним.

Перше офіційне грудневе Різдво в Дніпрі було по-справжньому кіношним, бо з самого ранку йшов лапатий сніг. Однак в останній тиждень року погода буде скоріше квітневою, зазначає синоптик Наталка Діденко.

До України йде рекордне потепління, через що перед Новим роком майже по всій країні будуть весняні плюси. Найтепліше буде у західних та південних регіонах, а ось на півночі трохи прохолодніше.

У Дніпрі упродовж останнього тижня року можливі короткочасні опади, але сонечко доволі часто буде радувати своєю появою. Найтепліше буде у середу, 26 грудня та в п’ятницю 29 грудня.

У неділю очікується тепла погода з короткочасними опадами.

Зауважимо, що минулого року в січні зафіксували кілька температурних рекордів. Зокрема на Водохреща було +12 градусів тепла.

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