На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці

Сьогодні вранці, 26 грудня, на трасі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, поблизу села Вишневе Кам’янського району, сталася жахлива аварія – там зіткнулися Daewoo Lanos та «КАМАЗ».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
У результаті аварії водій легковика опинився у пастці – його зажало в салоні.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали 65-річного чоловіка та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Усі деталі ДТП будуть встановлювати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі сталася масштабна аварія за участі 6 авто: багато постраждалих (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Днями до поліції Кривого Рогу зателефонувала жінка.
У результаті аварії постраждали 6 людей, трьох з них госпіталізували…
Постраждалому госпіталізація не знадобилася.
Ще є час зарядити телефон!