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  • На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці

На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці

Сьогодні 10:38
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Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці

Сьогодні вранці, 26 грудня, на трасі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, поблизу села Вишневе Кам’янського району, сталася жахлива аварія – там зіткнулися Daewoo Lanos та «КАМАЗ».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У результаті аварії водій легковика опинився у пастці – його зажало в салоні.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали 65-річного чоловіка та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Усі деталі ДТП будуть встановлювати поліцейські.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі сталася масштабна аварія за участі 6 авто: багато постраждалих (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастціУкраїнська

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