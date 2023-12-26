В Днепре сегодня десятки домов без воды: что произошло и когда ее вернут

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 26 декабря, в Днепре десятки домов остались без воды.

Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие…

Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно… 5 просмотров