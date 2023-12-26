В Днепре сегодня десятки домов без воды: что произошло и когда ее вернут

Сегодня, 26 декабря, в Днепре десятки домов остались без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса.
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