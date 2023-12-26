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В Днепре сегодня десятки домов без воды: что произошло и когда ее вернут

Сегодня 13:05
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Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!

Новости Днепра про В Днепре сегодня десятки домов без воды: что произошло и когда ее вернут

Сегодня, 26 декабря, в Днепре десятки домов остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Еловая,
  • ул. Дубнинская,
  • ул. Белокаменная,
  • ул. Чаплынская, 1-90,
  • пос. Чапли,
  • ул. Радостная,
  • ул. Золотоосенняя,
  • ул. Учительская,
  • ул. Боплановская,
  • пер. Боплановский,
  • ул. Дачная,
  • ул. Ударная,
  • ул. Уласа Самчука,
  • пер. Лушпиевский,
  • просп. Петра Калнышевского,
  • ул. Стадионная,
  • ул. Школьная,
  • ул. Е. Василенко,
  • ул. В. Миляевой,
  • ул. Гаражная,
  • ул. Огородная,
  • пер. Гаражный,
  • ул. Новаторская,
  • ул. Максима Дия, 15,
  • ул. Короленко, 30-72,
  • ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 19.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса.

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