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  • В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

Сегодня 09:27
просмотров

В результате аварии пострадали 6 человек, троих из них госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

Сегодня утром в Днепровском районе, возле поселка Васильевка Солонянской громады, произошла масштабная авария —
там столкнулись 6 автомобилей, из которых один грузовой.  

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

В результате аварии пострадали 6 человек, троих из них госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры.

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Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)Русский

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