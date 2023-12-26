В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

В результате аварии пострадали 6 человек, троих из них госпитализировали в больницу.

Сегодня утром в Днепровском районе, возле поселка Васильевка Солонянской громады, произошла масштабная авария —

там столкнулись 6 автомобилей, из которых один грузовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате аварии пострадали 6 человек, троих из них госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры.

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