Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где

Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

В законопроекте, в частности, говорится о:

смене призывного возраста с 27 до 25 лет;

усовершенствовании процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставлении возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключении срочной военной службы – как вида военной службы. Всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установлении, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключении из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введении для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введении базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установлении ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы;

привлечении к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга и т.д.

В частности, в законопроекте определяется и вручение повесток. Так, они могут быть вручены гражданину лично:

в помещении ТЦК и СП представителями центра; по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими; по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими; в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Кроме того, повестки смогут отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста или по электронной почте.

В повестке должны быть следующие данные:

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому адресована повестка; наименование ТЦК и СП, который выдал повестку; цель вызова в ТЦК и СП; указание места, дня и времени явки по вызову; подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку; регистрационный номер повестки; разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Отметим, это только законопроект, его еще должны рассмотреть в Раде, а затем его будут выносить в зал для голосования. Депутаты также могут вносить правки.

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