Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где
Сегодня 11:20
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Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
В законопроекте, в частности, говорится о:
смене призывного возраста с 27 до 25 лет;
усовершенствовании процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
предоставлении возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
исключении срочной военной службы – как вида военной службы. Всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
установлении, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;
исключении из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
введении для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
введении базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
установлении ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы;
привлечении к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга и т.д.
В частности, в законопроекте определяется и вручение повесток. Так, они могут быть вручены гражданину лично:
в помещении ТЦК и СП представителями центра;
по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;
по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;
в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.
Кроме того, повестки смогут отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста или по электронной почте.
В повестке должны быть следующие данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
наименование ТЦК и СП, который выдал повестку;
цель вызова в ТЦК и СП;
указание места, дня и времени явки по вызову;
подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
регистрационный номер повестки;
разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Отметим, это только законопроект, его еще должны рассмотреть в Раде, а затем его будут выносить в зал для голосования. Депутаты также могут вносить правки.
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