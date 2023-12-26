Жителей Днепра будут штрафовать на 20 тыс. грн за образ Деда Мороза или Снегурочки: так ли это

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Российские СМИ активно распространяют информацию о том, что в Украине запретили Деда Мороза и Снегурочку, а за использование аниматорами этих образов и костюмов якобы введен штраф – 20 тысяч гривен. Распространяется и памятка: «одежда Деда Мороза (халат, шапка, ботинки, белая длинная борода) запрещена», а «Святой Николай – это реальное лицо и ходит с ангелом».

Однако это очередной российский фейк, который развенчали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что нет никаких официальных подтверждений того, что указанная «памятка» была размещена хотя бы в одном из украинских учреждений, нет подробных данных о том, какая организация или ведомство объявили о таком «запрете».

Штрафов за использование костюмов Деда Мороза и Снегурочки в Украине тоже не существует и не существовало. Нет таких указов ни от Минкульта, как и нет отдельных распоряжений для образовательных учреждений от Министерства образования, – говорится в сообщении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: