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В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Сегодня 07:00
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Сегодня, 26 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Арабатская: 34-А, 36, 37, 38-А, 39, 40, 41, 42-49, 51, 53, 55;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • ул. Квартальная: 36;
  • ул. Инженерная: 7, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Вроцлавская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 12-20 (четные);
  • ул. Криворожская: 22-40 (четные), 48;
  • ул. Победителей: 1, 2;
  • тупик Криворожский: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (нечетные).

А с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:

  • ул. Оранжевая: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (четные);
  • ул. Соломенская: 1;
  • пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса).

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