В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Сегодня, 26 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:
Подготовьтесь!
Напомним, ранее мы писали, что жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса).
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые…
ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.
В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику…
Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.
Вероятно, корабль перевозил дроны Shahed-136.
На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП.
ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.
В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.
Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый праздник в Украине – День благодарения Богу.
Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.
В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.
Мужчина взял деньги для закупки товара, а затем перестал выходить на связь.
На войне погиб известный актер из Днепропетровской области.
В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в среднем в 2879 грн. Об этом заявили в «Институте аграрной экономики». По данным этого учреждения, это на 214 грн больше, чем в прошлом году. Журналисты dnepr.info решили подсчитать, что может…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!