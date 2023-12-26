В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 26 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Арабатская: 34-А, 36, 37, 38-А, 39, 40, 41, 42-49, 51, 53, 55;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

ул. Квартальная: 36;

ул. Инженерная: 7, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Казака Мамая: 12-20 (четные);

ул. Криворожская: 22-40 (четные), 48;

ул. Победителей: 1, 2;

тупик Криворожский: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (нечетные).

А с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:

ул. Оранжевая: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (четные);

ул. Соломенская: 1;

пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса).

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