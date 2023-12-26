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У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Арабатська: 34-А, 36, 37, 38-А, 39, 40, 41, 42-49, 51, 53, 55;
  • проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
  • вул. Квартальна: 36;
  • вул. Інженерна: 7, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Козака Мамая: 12-20 (парні);
  • вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;
  • вул. Переможців: 1, 2;
  • тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (непарні).

А з 9:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:

  • вул. Оранжева: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);
  • вул. Солом’янська: 1;
  • пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20.

Підготуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси).

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адресиУкраїнська

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