У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Арабатська: 34-А, 36, 37, 38-А, 39, 40, 41, 42-49, 51, 53, 55;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

вул. Квартальна: 36;

вул. Інженерна: 7, 12;

вул. Казакевича: 9;

вул. Вроцлавська: 2;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні);

вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;

вул. Переможців: 1, 2;

тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (непарні).

А з 9:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:

вул. Оранжева: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);

вул. Солом’янська: 1;

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20.

Підготуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси).

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