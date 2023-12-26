У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: усі адреси
Ще є час зарядити телефон!
Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Арабатська: 34-А, 36, 37, 38-А, 39, 40, 41, 42-49, 51, 53, 55;
проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
вул. Квартальна: 36;
вул. Інженерна: 7, 12;
вул. Казакевича: 9;
вул. Вроцлавська: 2;
вул. Козака Мамая: 12-20 (парні);
вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;
вул. Переможців: 1, 2;
тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (непарні).
А
з 9:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:
вул. Оранжева: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);
вул. Солом’янська: 1;
пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20.
Підготуйтеся!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси).
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