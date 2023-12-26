В Україні вперше за п’ять років повернуть ДПА: коли учні 4 та 9 класів у Дніпрі складатимуть іспити

Через рік в Україні можуть повернути ДПА для 4 та 9 класів.

Про такі плани розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО). У 2024 учні 4-х та 9-х класів ДПА складати не будуть, а ось з 2025 іспити після майже п’ятирічної перерви можуть повернути.

Наразі УЦОЯО думає над розробкою матеріалів для Державної підсумкової атестації, яку мають складати випускники молодшої та середньої школи. Іспити впровадять з таких предметів:

математика;

українська мова;

історія України;

іноземна мова

природничі дисципліни.

Серед ймовірних нововведень – усне висловлювання. Водночас залишать письмові тестові завдання, а усне опитування буде однією з частин екзамену. Такий формат іспиту можуть впровадити на ДТП з історії України та громадянської освіти, де важливо говорити та висловлюватися розлого.

У 2025 році планують провести тестові іспити для учнів 4-х класів у школах, які погодяться взяти участь в експерименті. ДПА для випускників молодшої школи передбачатиме як тестову, так і усну частину.

В УОЦЯО зазначили, що це буде невелика вибірка у дві тисячі учнів.

Ті заклади освіти, які з нами погодяться працювати, проведуть оцінювання з математики та української мови, яке ми їм запропонуємо. Потім ми будемо аналізувати, наскільки наші інструменти – тести, запитання – адекватні для вибірки, наскільки вчителям комфортно їх у класі опрацьовувати, наскільки це багато часу займає, – додали там.

Проміжні оцінювання заплановані згідно зі Стратегією освітніх оцінювань до 2030 року, розробленої у 2016 році.

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