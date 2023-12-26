В Украине впервые за пять лет вернут ГИА: когда ученики 4 и 9 классов в Днепре будут сдавать экзамены

Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и 9 классов.

О таких планах рассказали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). В 2024 году ученики 4-х и 9-х классов ГИА сдавать не будут, а вот с 2025 года экзамены после почти пятилетнего перерыва могут вернуть.

УЦОКО думает над разработкой материалов для Государственной итоговой аттестации, которую должны сдавать выпускники младшей и средней школы. Экзамены внедрят по следующим предметам:

математика;

украинский язык;

история Украины;

иностранный язык

естественные дисциплины.

Среди вероятных нововведений – устное высказывание. В то же время оставят письменные тестовые задания, а устный опрос будет одной из частей экзамена. Такой формат экзамена могут внедрить на ГИА по истории Украины и гражданского образования, где важно говорить и высказываться вслух.

В 2025 году планируют провести тестовые экзамены для учащихся 4-х классов в школах, которые согласятся принять участие в эксперименте. ГИА для выпускников младшей школы будет предусматривать как тестовую, так и устную часть.

В УОЦЯО отметили, что это будет небольшая выборка в две тысячи учащихся.

Те учебные заведения, которые с нами согласятся работать, проведут оценивание по математике и украинскому языку, которое мы им предложим. Затем мы будем анализировать, насколько наши инструменты – тесты, вопросы – адекватны для выборки, насколько учителям комфортно их в классе прорабатывать, насколько это много времени занимает, – добавили там.

Промежуточные оценки запланированы согласно Стратегии образовательных оценок до 2030 года, разработанной в 2016 году.

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