На войне погиб адвокат и преподаватель права из Днепра, более месяца считавшийся пропавшим без вести

Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.

О печальном известии сообщили в Совете адвокатов Днепропетровской области.

28-летний Владислав Воронин погиб во время выполнения боевого задания, рассказывают коллеги. Более месяца он считался пропавшим без вести, но на днях командир роты, где служил Владислав, подтвердил его гибель. Родные говорят, что смертельное ранение военный получил вблизи Степного Донецкой области от вражеского танкового и артиллерийского огня.

Владислав присоединился к ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. С 2020 года занимался адвокатской деятельностью. В мирное время также преподавал на кафедре права.

У Владислава осталась жена, на которой он женился в мае 2023 года.

Награжден медалью «За мужество в бою».

Мы всегда будем помнить власть надежным и ответственным профессионалом своего дела, а главное – жизнерадостным, очень добрым и отзывчивым человеком, — говорят коллеги.

Прощание с Владиславом состоится в среду, 27 декабря 2023, в 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: г. Днепр, ул. Набережная Заводская, 96. Похоронят его на кладбище на ж/м Левобережном-3.

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