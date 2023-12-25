Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В течение недели с 15 по 21 декабря в области различными респираторными заболеваниями заболели 8 тысяч 604 человека. Более трети из них — дети до 17 лет, сообщают на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.
В то же время, общий уровень заболеваемости снизился на 8%, уточняют в лабцентре. Преимущественно болеет взрослое трудоспособное население – от 30 до 64 лет. В больницы за прошлую неделю попали 385 больных ОРВИ, почти половина из них — дети.
У 13% людей из всех заболевших на прошлой неделе диагностировали именно коронавирус. Всего за неделю зарегистрировали 1123 случая, что на 20% меньше предыдущей недели. В больницах области с диагнозом СOVID-19 175 человек, в том числе пятеро пациентов в реанимации.
За неделю зарегистрировано четыре летальных исхода с лабораторно подтвержденным COVID-19. Умершие имели сопутствующие болезни и не были привиты.
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