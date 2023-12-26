У Дніпрі у колодязі знайшли мертву літню жінку: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі на території приватного будинку у комунікаційному колодязі виявили мертву 66-річну жінку.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що сталося це на вулиці Яна Конопки (раніше – Тамбовська).

Жінка кілька днів не виходила на зв’язок, проте світло у її будинку увесь час горіло – сусіди викликали правоохоронців.

Прибувши на місце, копи з’ясували, що двері у будинок відчинені, проте власниці всередині не було. Згодом її знайшли мертвою у комунікаційному колодязі на території будинку. Пенсіонерка, ймовірно, впала і не змогла самотужки вибратись з пастки.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – нещасний випадок. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі водій збив жінку на “зебрі”, а потім відтягнув потерпілу до зупинки та втік.

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