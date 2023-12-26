У Дніпрі водій збив жінку на “зебрі”, а потім відтягнув потерпілу до зупинки та втік

Моторошна ДТП трапилася на вулиці Титова.

На розі проспекту Поля та вулиці Титова вночі 26 грудня сталася моторошна ДТП, повідомляє Dnepr.info з посиланням на Інформатор. Кермувальник Renault збив жінку, яка переходила дорогу по “зебрі”. Судячи з відео, це сталося за хвилину після початку комендантської години.

На записі з камер Ситуаційного центру Дніпра можна побачити, що жінка йшла з ліхтариком та перевіряла чи немає машин. Коли одна з автівок проїхала, пішохід рушила по “зербі” на розі проспекту Поля та вулиці Титова на інший бік вулиці. У той момент її збив водій Renault.

Жінку під час зіткнення відкинуло на автівку. Після аварії чоловік вийшов з машини, відтягнув потерпілу до зупинки, і через хвилину повернувся до автівки та поїхав геть, залишивши потерпілу помирати.

Попередньо відомо, що жінка вижила, але отримала численні забої тіла, перелами руки та ноги. За інформацією ЗМІ, водія вже затримали.

Нагадаємо, це не єдина моторошна ДТП яка сталася цієї доби. Раніше ми повідомляли, що у Дніпровському районі зіткнулися відразу 6 машин та фура. Внаслідок аварії шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих забрали до лікарні.

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