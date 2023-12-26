Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі водій збив жінку на “зебрі”, а потім відтягнув потерпілу до зупинки та втік

У Дніпрі водій збив жінку на “зебрі”, а потім відтягнув потерпілу до зупинки та втік

Сьогодні 13:06
просмотров

Моторошна ДТП трапилася на вулиці Титова.

Новости Днепра про У Дніпрі водій збив жінку на

На розі проспекту Поля та вулиці Титова вночі 26 грудня сталася моторошна ДТП, повідомляє Dnepr.info з посиланням на Інформатор. Кермувальник Renault збив жінку, яка переходила дорогу по “зебрі”. Судячи з відео, це сталося за хвилину після початку комендантської години. 

На записі з камер Ситуаційного центру Дніпра можна побачити, що жінка йшла з ліхтариком та перевіряла чи немає машин. Коли одна з автівок проїхала, пішохід рушила по “зербі” на розі проспекту Поля та вулиці Титова на інший бік вулиці. У той момент її збив водій Renault. 

Жінку під час зіткнення відкинуло на автівку. Після аварії чоловік вийшов з машини, відтягнув потерпілу до зупинки, і через хвилину повернувся до автівки та поїхав геть, залишивши потерпілу помирати. 

Попередньо відомо, що жінка вижила, але отримала численні забої тіла, перелами руки та ноги. За інформацією ЗМІ, водія вже затримали. 

Нагадаємо, це не єдина моторошна ДТП яка сталася цієї доби. Раніше ми повідомляли, що у Дніпровському районі зіткнулися відразу 6 машин та фура. Внаслідок аварії шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих забрали до лікарні. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі водій збив жінку на Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 13:41
У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога

Важлива будь-яка інформація!

У Дніпрі у колодязі знайшли мертву літню жінку: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
У Дніпрі у колодязі знайшли мертву літню жінку: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі на території приватного будинку у комунікаційному колодязі…

У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 13:05
У Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси технічної та питної води про всяк випадок!

Як дніпрянам отримати «пакунок малюка» якщо дитина народилася не в Україні: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 12:55
Як дніпрянам отримати «пакунок малюка» якщо дитина народилася не в Україні: інструкція

В Україні батьки новонароджених отримують «пакунок малюка», до якого входять…

Наверх