В Днепре в колодце нашли мертвую пожилую женщину: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что это произошло на улице Яна Конопки (ранее – Тамбовская).
Женщина несколько дней не выходила на связь, однако свет в ее доме постоянно горел – соседи вызывали правоохранителей.
Прибыв на место, копы выяснили, что дверь в дом открыта, однако владелицы внутри не было. Позже ее нашли мертвой в коммуникационном колодце на территории дома. Пенсионерка, вероятно, упала и не смогла самостоятельно выбраться из ловушки.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – несчастный случай. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водитель сбил женщину на «зебре», а затем оттащил потерпевшую до остановки и сбежал.
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