В Днепре в колодце нашли мертвую пожилую женщину: что говорят в полиции

На днях в Днепре на территории частного дома в коммуникационном колодце обнаружили мертвую 66-летнюю женщину.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это произошло на улице Яна Конопки (ранее – Тамбовская).

Женщина несколько дней не выходила на связь, однако свет в ее доме постоянно горел – соседи вызывали правоохранителей.

Прибыв на место, копы выяснили, что дверь в дом открыта, однако владелицы внутри не было. Позже ее нашли мертвой в коммуникационном колодце на территории дома. Пенсионерка, вероятно, упала и не смогла самостоятельно выбраться из ловушки.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – несчастный случай. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водитель сбил женщину на «зебре», а затем оттащил потерпевшую до остановки и сбежал.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: