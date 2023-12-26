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У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога

Сьогодні 13:41
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Новости Днепра про У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога

У п’ятницю, 22 грудня, близько 20:00 в одному з кафе на вулиці Степана Бандери (раніше Шмідта) невідомий чоловік вкрав телефон у відвідувача закладу та втік.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Потерпілий звернувся до поліції. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці розшукують грабіжника – їм потрібна ваша допомога! 

Прикмети: на вигляд 35-45 років, худорлявої статури, продовгуватий широкий ніс, впалі щоки. Носить окуляри для зору в оправі чорного кольору.

Був одягнений: довга чорна куртка, сині джинси, темно-зелена кофта з капюшоном.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи знаєте щось про нього, повідомте про це за номером: 067 609 92 28.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік вкрав у жінки телефон, погрожуючи розбитою пляшкою, а потім здав його в ломбард.

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомогаУкраїнська

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