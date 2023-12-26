У Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога

У п’ятницю, 22 грудня, близько 20:00 в одному з кафе на вулиці Степана Бандери (раніше Шмідта) невідомий чоловік вкрав телефон у відвідувача закладу та втік.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Потерпілий звернувся до поліції. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Зараз правоохоронці розшукують грабіжника – їм потрібна ваша допомога!
Прикмети: на вигляд 35-45 років, худорлявої статури, продовгуватий широкий ніс, впалі щоки. Носить окуляри для зору в оправі чорного кольору.
Був одягнений: довга чорна куртка, сині джинси, темно-зелена кофта з капюшоном.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи знаєте щось про нього, повідомте про це за номером: 067 609 92 28.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік вкрав у жінки телефон, погрожуючи розбитою пляшкою, а потім здав його в ломбард.
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