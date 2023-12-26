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  • У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти

У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти

Сьогодні 14:28
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Чоловіка затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти

Учора, 25 грудня, близько 22:00 до поліції повідомили про те, що чоловік погрожує підірвати гранату у будинку. На той момент в оселі перебували діти підозрюваного – двох та чотирьох років.

На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД. На щастя, правоохоронцям вдалося через вікно забрати дітей з будинку, вони не постраждали.

Згодом спецпризначенці роззброїли та затримали чоловіка. Ним виявився місцевий 27-річний житель. У нього вилучили гранату Ф-1.

Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі дітиУкраїнська

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