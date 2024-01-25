Укрпочта сообщила о значительном техническом сбое: какие услуги недоступны жителям Днепра

В Укрпочте произошел значительный технический сбой. Об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook.
Отмечается, что есть проблемы с IT-системами, из-за чего произошел сбой, повлиявший на некоторые услуги. Специалисты уже работают над возобновлением полноценной работы.
Что касается самых популярных услуг — выдачи посылок и приема платежей, то в отделениях Укрпочты это все можно сделать без проблем.
Также генеральный директор компании сообщил, что сбои в работе вызваны, в частности, атакой на информационную инфраструктуру партнеров. В настоящее время возобновлено принятие платежей по всей стране, функционирование личного кабинета и API. Возможны небольшие задержки в доставке посылок.
О проблемах с сервисами ранее сообщал «Нафтегаз». В компании отметили, что «лежат» сайты и есть перебои с другими услугами.
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