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  • Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

Сьогодні 11:36
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Укрпошту трохи "штормить".

Новости Днепра про Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

В Укрпошті стався значний технічний збій. Про це сповістили на офіційній сторінці компанії в Facebook.

Зазначається, що є проблеми з IT-системами, через що відбувся збій, який вплинув на деякі послуги. Фахівці вже працюють над відновленням повноцінної роботи.

Що ж стосується найпопулярніших послуг – видачі посилок та приймання платежів, то у відділеннях Укрпошти це все можна зробити без проблем.

Також генеральний директор компанії повідомив, що збої в роботі спричинені зокрема атакою на інформаційну інфраструктуру партнерів. Наразі поновлено прийняття платежів по всій країні, функціонування особистого кабінету та API. Можливі невеликі затримки в доставці посилок.

Новости Днепра про Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

Про проблеми з сервісами раніше повідомляв “Нафтогаз”. У компанії зазначили, що “лежать” сайти та є перебої з іншими послугами.

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Новости Днепра про Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів ДніпраУкраїнська

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