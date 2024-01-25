Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

В Укрпошті стався значний технічний збій. Про це сповістили на офіційній сторінці компанії в Facebook.
Зазначається, що є проблеми з IT-системами, через що відбувся збій, який вплинув на деякі послуги. Фахівці вже працюють над відновленням повноцінної роботи.
Що ж стосується найпопулярніших послуг – видачі посилок та приймання платежів, то у відділеннях Укрпошти це все можна зробити без проблем.
Також генеральний директор компанії повідомив, що збої в роботі спричинені зокрема атакою на інформаційну інфраструктуру партнерів. Наразі поновлено прийняття платежів по всій країні, функціонування особистого кабінету та API. Можливі невеликі затримки в доставці посилок.
Про проблеми з сервісами раніше повідомляв “Нафтогаз”. У компанії зазначили, що “лежать” сайти та є перебої з іншими послугами.
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