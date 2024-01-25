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  • На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

Сьогодні 08:55
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Що стало причиною аварії - поки невідомо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

У середу, 24 січня, у селищі Петриківка Дніпровського району сталася жахлива аварія – там зіткнулися легковик Nissan Patrol, вантажний автомобіль Hyundai та вантажівка з напівпричепом DAF.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

55-річного водія DAF затисло в салоні. Рятувальники деблокували його та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також внаслідок ДТП травмувався 55-річний водій легковика. Його доправили до лікарні. Водій автомобіля Hyundai відмовився від госпіталізації.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія за участі “швидкої” та вантажівки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждаліУкраїнська

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