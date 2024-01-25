На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

Що стало причиною аварії - поки невідомо.

У середу, 24 січня, у селищі Петриківка Дніпровського району сталася жахлива аварія – там зіткнулися легковик Nissan Patrol, вантажний автомобіль Hyundai та вантажівка з напівпричепом DAF.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

55-річного водія DAF затисло в салоні. Рятувальники деблокували його та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також внаслідок ДТП травмувався 55-річний водій легковика. Його доправили до лікарні. Водій автомобіля Hyundai відмовився від госпіталізації.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія за участі “швидкої” та вантажівки.

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