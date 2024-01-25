У передмісті Дніпра сьогодні будуть перебої з водопостачанням: кому треба зробити запаси

Сьогодні, 25 січня, у передмісті Дніпра будуть перебої з водопостачанням.
Це стосується мешканців селищ Ігрень, Одинківка, Олександрівка, Рибальське та Ксенівка.
Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з переключення водоводів.
Як швидко комунальники виконають роботи та коли нормалізується водопостачання – не зазначається, тому краще зробіть запаси!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ).
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