Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Криворізький район вони атакували безпілотниками. Є влучання на одному з підприємств. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу загасили.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, Мирівська громада, що на Нікопольщині, та Нікополь потрапили під артобстріл.
Всюди – без загиблих і постраждалих.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе!
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