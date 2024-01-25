Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Криворізький район вони атакували безпілотниками. Є влучання на одному з підприємств. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу загасили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, Мирівська громада, що на Нікопольщині, та Нікополь потрапили під артобстріл.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе!

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