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  • Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Сьогодні 07:41
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Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.
Новости Днепра про Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Фото умовне.

Криворізький район вони атакували безпілотниками. Є влучання на одному з підприємств. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу загасили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, Мирівська громада, що на Нікопольщині, та Нікополь потрапили під артобстріл.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе!

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