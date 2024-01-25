Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 25 січня, у Дніпрі в деяких будинках вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Архітектора Заболотного: 1-24, 26;
  • вул. Василя Сліпака: 1-10, 12-18 (парні);
  • вул. Енергетична: 2-А;
  • вул. Корейська: 2-8 (парні), 10-А, 12;
  • вул. Осипа Бодянського: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • вул. Шинна: 3, 4;
  • просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 22:02
У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)

У Дніпрі до будинку намагалися прибудувати трикімнатний цар-балкон.

Не встигла й отямитися: у Дніпрі рецидивіст пограбував жінку по дорозі з роботи
Новини Дніпра
Вчора 20:47
Не встигла й отямитися: у Дніпрі рецидивіст пограбував жінку по дорозі з роботи

У Дніпрі рецидивіст обікрав жінку.

У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом
Новини Дніпра
Вчора 20:02
У Дніпрі трамвай №5 тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом

У Дніпрі 5 трамвай тимчасово скоротить свій маршрут.

Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рік
Новини Дніпра
Вчора 19:33
Стало відомо, скільки усього вулиць у Дніпрі змінили свою назву з 2014 по 2023 рік

У Дніпрі за 9 років перейменували понад сім сотень вулиць.

Наверх