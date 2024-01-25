Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 25 січня, у Дніпрі в деяких будинках вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Архітектора Заболотного: 1-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1-10, 12-18 (парні);

вул. Енергетична: 2-А;

вул. Корейська: 2-8 (парні), 10-А, 12;

вул. Осипа Бодянського: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

вул. Шинна: 3, 4;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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