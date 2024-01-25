У міськраді Дніпра розповіли, чи потрібно переоформлювати документи, якщо змінилась назва вулиці

У Дніпрі з 2014 по 2023 рік перейменували понад 700 топонімів.

У містян, які мешкають на цих вулицях, часто виникають питання: а чи потрібно переоформлювати документи?

Відповідь надали у Дніпровській міській раді.

Насамперед дніпрян хвилює, чи потрібно змінювати місце реєстрації?

Відповідь: законодавством не передбачено обов’язку вносити подібні зміни. Зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба.

А чи обов’язково вносити зміни до документів на нерухомість?

Відповідь: у випадку зміни назви вулиці документи про право власності на нерухомість залишаються дійсними. Закон не передбачає необхідність внесення змін до свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі- продажу, дарування тощо. Зміни до цих документів необхідно буде вносити, тільки якщо власник захоче вчинити нотаріальні дії із нерухомим майном – продати, подарувати, передати у спадок квартиру, будинок чи інше майно. У цьому випадку власник може звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін у зв’язку зі зміною назви вулиці. Заяву можна подати як особисто, так і за довіреністю.

У разі необхідності продати/подарувати/успадкувати нерухоме майно в органах містобудування та архітектури місцевого самоврядування можна отримати довідку про перейменування вулиці. На підставі правовстановлюючих документів зі старою назвою вулиці та довідки органу містобудування та архітектури нотаріус видає новий правовстановлюючий документ із новою назвою адреси. На вартості послуг нотаріуса це не позначиться: покупець і продавець платитимуть нотаріусу таку ж суму, як і в тих випадках, коли назва вулиці/населеного пункту не змінюється.

Не потрібно спеціально міняти документи на автомобілі і номерні знаки. Перейменування вулиці не вимагає обов’язкової перереєстрації транспортного засобу і внесення змін до техпаспорта автомобіля. Власник зможе зробити це, коли буде продавати або дарувати авто. На вартості процедури перереєстрації це не позначиться, жодних додаткових платежів не передбачено.

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